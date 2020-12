Hugo de Jonge: eerste inenting op 8 januari

De eerste Nederlandse inentingen met het Pfizer-vaccin zullen op 8 januari plaatsvinden, belooft minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) in een brief aan de Tweede Kamer. Vanaf 4 januari worden de eerste uitnodigingen verstuurd, bericht de NOS.

Veel Tweede Kamerleden zijn ontstemd dat Nederland pas volgend jaar begint met inenten, terwijl Duitsland bijvoorbeeld van plan is om al op 27 december te beginnen met vaccineren – zes dagen nadat het Europees Medicijnagentschap (EMA) het groene licht geeft voor het Pfizer-vaccin.

Woensdag werd duidelijk dat het ministerie van Volksgezondheid en het RIVM steken hebben laten vallen bij de voorbereiding van de vaccinatiecampagne. Zo was het aanvankelijk de bedoeling dat bedrijfsartsen de inentingen zouden doen, maar die blijken daar geen ervaring mee te hebben. Ook het ontbreken van een systeem voor het registreren van de inentingen is nog een probleem. De NOS schrijft:

Volgens het RIVM is de database waar straks iedere prik wordt geregistreerd pas eind december klaar. Het centrale oproepsysteem is vooralsnog ook niet af, maar die software is niet noodzakelijk om te starten met het inenten van de eerste groep zorgmedewerkers.