Hugo de Jonge gaat quarantaine verplichten

Mensen die in nauw contact zijn geweest met iemand bij wie Covid-19 is vastgesteld, moeten verplicht in quarantaine. Het gaat om mensen van wie bij het bron- en contactonderzoek komt vast te staan dat ze langere tijd dicht in de buurt zijn geweest van iemand die is besmet met het nieuwe coronavirus.

Wie zich niet aan de quarantaineverplichting houdt, kan voor de rechter worden gebracht. Dat heeft minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) laten weten aan de Tweede Kamer. De NOS schrijft:

“De laatste weken horen we van de GGD’s terug dat mensen niet goed meewerken met het bron- en contactonderzoek”, zegt De Jonge. “Dat is onze dijkversterking om te voorkomen dat we een tweede golf krijgen.” Volgens de minister moet de vrijblijvendheid eraf. “We moeten het verplichtender vormgeven.”

Voor de verplichte quarantaine is geen nieuwe wetgeving nodig. De Wet publieke gezondheid en een aanwijzing van De Jonge aan de veiligheidsregio’s volstaan. Naast de verplichte quarantaine voor mensen die uit het bron- en contactonderzoek komen, wil De Jonge ook dat reizigers afkomstig uit oranje gebieden verplicht worden om zich af te zonderen.