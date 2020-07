Hugo de Jonge nieuwe lijsttrekker CDA

Hugo de Jonge is de nieuwe lijsttrekker van het CDA. De minister van Volksgezondheid won met een nipte meerderheid van zijn concurrent, Pieter Omtzigt. De Jonge zal aan het roer van de partij staan bij de Tweede Kamerverkiezingen in maart. Voor de uitslag was een tweede stemronde nodig, nadat De Jonge in een eerste ronde geen meerderheid wist te behalen.

De winst van De Jonge op Omtzigt was met een minimale marge: 50,7 procent. In de eerste stemronde viel de derde kandidaat Mona Keijzer al af nadat zij krap 11 procent van de stemmen behaalde. In aanloop naar de benodigde tweede stemronde schaarden Keijzer, maar ook bijvoorbeeld oud-CDA-leider Buma zich achter Omtzigt. Die laatste bracht zelf minister van Financiën Wopke Hoekstra in stelling door hem vast te polsen voor het premierschap. Hoekstra accepteerde, maar diens steun mocht dus niet baten.

Sinds Sybrand Buma in mei vorig jaar Den Haag inruilde voor Leeuwarden om daar burgemeester te worden, is Kamerlid Pieter Heerma waarnemend fractievoorzitter van het CDA. Hij heeft van meet af aan laten weten die functie alleen in te vullen tot de leden een nieuwe fractievoorzitter kozen.