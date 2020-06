Merel Ek, politiek redacteur van De Nieuws BV gaat, onder leiding van Renze Klamer, in discussie met Francisco van Jole over de jongste ontwikkelingen rond de leiderschapsstrijd bij het CDA. Ek peilde de stemming onder CDA’ers en merkte dat vooral onder jongeren de teleurstelling groot is vanwege het afhaken van Wopke Hoekstra. Van Jole vindt het merkwaardig dat Hoekstra maandag nog werd gepresenteerd als mogelijk kandidaat en nu opgeeft. Duidt dat op chaos in het CDA, het bedotten van de leden of speelt er een duister plan?

Ek ziet Sigrid Kaag als kansrijke lijsttrekker van D66. Van Jole stelt dat het met de emancipatie in Nederland slecht gesteld is en de geschiedenis uitwijst dat de kiezers altijd weglopen als bij een partij een vrouw de leiding krijgt. Hij hoopt dat Kaag dat patroon kan doorbreken maar is er niet optimistisch over.

Tot slot gaat het nog over de evaluatie van de coronacrisis. Van Jole voorziet dat het rapport in september wordt gepresenteerd, temidden van het gekrakeel rond een de nieuwe begroting.

Peter Kee is met vakantie.