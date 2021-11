Hugo de Jonge: tijdelijke coronawet verlengen tot juni

Ook na februari zullen de coronaregels vermoedelijk nodig zijn. Dat heeft Hugo de Jonge gezegd in de Tweede Kamer. De demissionair minister van Volksgezondheid gaat ervan uit dat de tijdelijke wet die de coronamaatregelen mogelijk maakt, verlengd zal moeten worden tot juni. Het AD schrijft:

De Kamer moet iedere drie maanden instemmen met een verlenging van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19. Maandag werd gesproken over een verlenging die al ingegaan is, en nog loopt tot december. Dit was al de derde verlenging, en De Jonge denkt dat ook een vierde en vijfde verlenging nodig zullen zijn.

Verscheidene Kamerleden zijn kritisch. Zo meent GroenLinks dat de Kamer een tijdelijke wet lastiger kan controleren. CDA en ChristenUnie pleiten ervoor om delen van de tijdelijke wet onder te brengen in de Wet publieke gezondheid.

Een meerderheid in de Kamer is overigens wel voor de derde verlenging van de tijdelijke wet, die in december vorig jaar van kracht werd. De wet kwam in de plaats van de noodverordeningen die de overheid daarvoor gebruikte om de pandemie te bestrijden.