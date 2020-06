Hugo de Jonge wil af van marktwerking in de zorg

Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid (CDA) stelt in een interview met het AD dat de marktwerking en concurrentie in de zorg teruggedrongen moeten worden. Hij was daar al eerder kritisch op maar de coronacrisis heeft volgens hem nog eens aangetoond hoe belangrijk samenwerking juist is in de gezondheidszorg.

“Deze crisis is één groot pleidooi voor minder markt, meer samenwerking en meer centrale regie. (…) ‘Ieder voor zich’ is gewoon geen oplossing als je met elkaar iets heel groots moet doen. En we moeten voortaan zorgen dat we minder afhankelijk worden van het buitenland, meer in staat zijn om voor onszelf te zorgen. Wat dat betreft is deze crisis voor de zorg één grote wegwijzer voor de toekomst. (…) Wat mij betreft moeten alle soorten zorg verregaand blijven samenwerken, van verpleeghuizen tot ziekenhuizen en gehandicaptenzorginstellingen. (…) En daar waar de financiering erop gericht is om te concurreren, moet dat anders worden geregeld.”

De Jonge stelt dat de overheid veel meer te zeggen moet krijgen over het bieden en verdelen van zorg.

In zijn eerste uitgebreide interview sinds het uitbreken van de coronacrisis blikt de minister, die volgens Haagse kringen in de race is voor het leiderschap van het CDA, terug. “Als minister van Volksgezondheid neem je beslissingen die aan leven en dood raken (…) Dat heb ik deze periode intenser beseft dan ooit. Dat is heftig.”

De Jonge krijgt veel kritiek. In verpleeghuizen heeft zich een ramp voltrokken, met drieduizend doden, die wellicht voorkomen had kunnen worden en een app die hij aankondigde en essentieel zou zijn voor de bestrijding, moest uitgesteld worden en is er nog steeds niet. De minister stelt kalmpjes dat het goed is dat er een onderzoek komt naar de aanpak maar dat vaststaat dat de zorg “op geen enkele manier opgewassen” was tegen het virus.

Dat de verpleeghuizen geen beschermingsmiddelen kregen, verdedigt hij met het argument dat de acute zorg voorrang krijgt boven de langdurige. Hij weerspreekt ook dat het een ‘stille ramp’ was. “Nee. Er heeft zich een ramp voltrokken, maar we hadden er echt wel aandacht voor. De week dat ik het coronadossier overnam, moest ik besluiten om bezoek niet langer toe te staan, dat was ontzettend moeilijk en pijnlijk.”

De minister legt uit dat de ‘intelligente lockdown’ nu is overgegaan naar ‘intelligente controle’. Met behulp van het veelbesproken dashboard is te zien hoe het gesteld is met de virusverspreiding. Hij wijst er op dat het virus “nog niet klaar is” en het van belang is vast te houden aan maatregelen als afstand houden. Om voorbereid te zijn op een eventuele nieuwe uitbraak wordt er een enorme voorraad beschermingsmiddelen aangelegd en er komt echt een app die bijhoudt met wie de gebruiker in contact is geweest. De krant voelt hem daar verder niet over aan de tand.

Foto: Martijn Beekman / Ministerie VWS