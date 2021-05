Hugo de Jonge wil binnen zeven weken vaccinatiepaspoort invoeren

Hugo de Jonge wil op 21 juni een vaccinatiepaspoort invoeren. Behalve voor reizen naar het buitenland zal een dergelijk vaccinatiebewijs ook in Nederland zelf gebruikt gaan worden, bijvoorbeeld bij evenementen. Dat schrijft de demissionaire minister van Volksgezondheid in een brief aan de Tweede Kamer.

Het ‘vaccinatiebewijs’ bestaat uit een QR-code, of eigenlijk twee QR-codes: eentje voor gebruik in het buitenland, en een voor binnenlands gebruik. De QR-code voor het binnenland zal geen echt vaccinatiebewijs zijn. Met een binnenlands certificaat kan iemand aantonen dat hij is ingeënt, of onlangs getest of voldoende antilichamen heeft door een besmetting eerder.

De Jonge wil vaart maken met het vaccinatiepaspoort. “Gezien het begin van de zomervakanties, vrij snel na 21 juni, acht ik het van belang geen tijd te verliezen en van start te gaan zodra dat medisch en technisch verantwoord is”, schrijft hij.

De minister lijkt daarbij te kunnen rekenen op steun in het parlement. In maart stemde een meerderheid in de Tweede Kamer al voor een motie van Rob Jetten (D66) om zo snel mogelijk een coronapaspoort in te voeren.

