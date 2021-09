Hugo de Jonge: zet dixi naast terras voor QR-codeweigeraars

Op het terras hoef je geen QR-code te laten zien, maar als je even naar binnen wilt om naar de wc te gaan moet je je coronapas wel tonen. Dat is volgens demissionair minister Hugo de Jonge het gevolg van de wens van de Kamer om de QR-code op het terras niet verplicht te stellen.

De Kamer acht controle op het terras onnodig omdat de kans op besmetting in de buitenlucht aanmerkelijk kleiner is dan binnen. De Jonge geeft toe dat het onhandig is dat bezoekers alsnog hun coronapas moeten laten zien als ze naar binnen gaan om te plassen of af te rekenen. De demissionaire bewindsman geeft horecaondernemers daarom de tip om naast het terras een dixi te plaatsen.

Zullen mensen wel weer gaan zeiken dat ze in zo’n mobiele wc hun handen niet kunnen stukwassen…