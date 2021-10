Huh?!? Geldt de anderhalve meter nog?

Het Outbreak Management Team wil dat Nederlanders zich beter aan de nog bestaande coronamaatregelen gaan houden, meldt NU.nl. Maar welke regels zijn dat ook alweer precies? OMT-lid Jan Kluytmans somt ze op:

Maar klopt die opsomming eigenlijk wel? De anderhalve meter werd toch op 25 september losgelaten? NRC Handelsblad vroeg zich een dag voor de afschaffing nota bene af of dat niet tot een nieuwe piek zou leiden.

Kluytmans verklaart niettemin tegen NU.nl:

Klopt dat? Het lijkt er niet op. Bovenaan de uitgeschreven versie van de persconferentie staat namelijk:

En inderdaad, Rutte begon met:

Iemand opbeuren of troosten op anderhalve meter, dat past gewoon niet bij elkaar. Ik denk dat we daar in ons persoonlijk leven allemaal genoeg voorbeelden van hebben meegemaakt. Daarom ben ik blij dat we vandaag kunnen aankondigen dat we per zaterdag 25 september die anderhalve meter afstand als verplichting overal kunnen afschaffen.