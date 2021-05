Huis coronapatiënte beklad met virusontkenning

In het Friese Waadhoeke is het woonhuis van een vrouw die corona heeft beklad met een anti-coronaleuze. Covid is nep, is er in het Engels op de vensterruit gekalkt. De bewoonster van het huis verblijft in het ziekenhuis na besmetting met het virus.

„Je kan het met dingen niet eens zijn, maar verf het dan op je eigen raam in plaats van op het raam waarvan de bewoonster met hoge koorts in het ziekenhuis ligt in verband met Covid”, constateren wijkagenten die Instagram melding maken van het vandalisme. Excuses zijn op hun plaats, stelt de politie van de gemeente in het noorden van Friesland. Overigens is niet bekend wie de leuze gekalkt heeft.