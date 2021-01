Huis stemt in met tweede impeachment voor Donald Trump

Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft ingestemd met impeachment van president Donald Trump. Het is pas de vierde keer in de geschiedenis dat dat gebeurt, twee keer daarvan bij de huidige president. Trump wordt dit keer aangeklaagd wegens het opzetten tot een gewelddadige opstand.

Bij de stemming in het Huis brachten 221 Democraten een ja-stem uit, zeker 10 Republikeinen deden hetzelfde. Dat zijn er meer dan vooraf werd gedacht. Volgens de aanklacht is Trump direct verantwoordelijk voor de bestorming van het Capitool op 6 januari. Daarbij vielen vijf doden, waaronder een politieagent. De aanval op het Capitool werd door Trump aangemoedigd, na eerst wekenlang zijn aanhangers te hebben opgehitst met leugens over verkiezingsfraude.

De aanklacht zegt dat Trump een gevaar is voor de nationale veiligheid, voor de democratie en voor de grondwet. Nu het Huis heeft ingestemd met impeachment, is de Senaat aan zet om te stemmen over daadwerkelijke afzetting van Trump. Daarvoor is een tweederde meerderheid nodig. De Republikeinen hebben al laten weten dat ze de sentaren van die partij geen stemadvies zullen geven, maar dat ieder naar eigen eer en geweten voor of tegen afzetting moet stemmen. In de impeachment-procedure is een extra artikel opgenomen, namelijk dat ook zonder afzetting het Trump onmogelijk wordt gemaakt zich ooit nog verkiesbaar te stellen.

Wanneer de Senaat over de afzetting stemt is nog niet duidelijk. Voorzitter van de Republikeinen in de Senaat Mitch McConnell liet eerder vandaag nog weten niet van plan te zijn de Senaat bijeen te roepen voor de stemming. De kans is groot dat pas na de inauguratie van Joe Biden als nieuwe president over de impeachment gestemd zal worden. Volgens Amerikaanse media lijkt het er echter wel op dat McConnell, die de afgelopen jaren met hand en tand het beleid van Donald Trump verdedigde, voor impeachment zal stemmen. Hoewel de afzetting formeel dus na de beëdiging van Joe Biden plaatsvindt, houdt de procedure ook in dat Trump zich nooit meer verkiesbaar kan stellen.

Bronnen: BBC, NOS / cc-foto: Gage Skidmore