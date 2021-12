Huisarts negeert Hugo de Jonge en boostert al zijn patiënten zelf

Huisarts Paul Rademaker uit het Groningse Grijpskerk laat zich niets gelegen liggen aan de richtlijn dat hij alleen niet-mobiele en kwetsbare patiënten zelf mag prikken. Hij geeft al zijn patiënten van boven de 18 een boostershot, meldt RTV Noord.

Afgelopen weken heeft hij al duizend prikken gezet. Daar moeten deze en volgende week nog eens duizend inentingen bijkomen. “Ik zag de grote rijen voor de prikstraat van de GGD in Groningen. Daaruit constateer ik dat iedere prik die ik zet in ieder geval de druk op die organisatie verkleint”, motiveert Rademaker zijn actie.

Een GGD-woordvoerder zegt dat het beleid van Rademaker in strijd is met de landelijke richtlijn. Hugo de Jonge verklaarde dinsdag in de Tweede Kamer dat hij liever niet ziet dat huisartsen “GGD’tje spelen”.

Volgens De Jonge is het lastiger om een door de huisarts gezette prik te registreren in de coronapas. “Dan krijg je mensen die op de deur van het departement bonzen en zeggen: ik kan niet meer reizen”, aldus de demissionaire minister.