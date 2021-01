Huisartsen tot eigen onvrede genegeerd bij vaccinatie-voorrang

Huisartsen worden tot hun eigen verbazing niet gerekend tot de acute zorgprofessionals die als eerste worden gevaccineerd tegen het coronavirus. De vereniging van huisartsen heeft direct contact gezocht met het ministerie van Volksgezondheid (VWS) vanwege het ontbreken van hun beroepsgroep.

De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) laat weten dat er inmiddels ‘intensief overleg’ heeft plaatsgevonden met het ministerie van VWS: ‘Dit overleg is nog niet helemaal afgerond, dus over de uitkomsten kunnen we nu nog niet met zekerheid berichten. We verwachten de afspraken morgen definitief af te ronden en dan de uitkomst te kunnen melden.

Er is veel verbazing over ontbreken van #huisartsen in #vaccinatievoorrang voor acute zorgprofessionals. Die delen wij. We hebben meteen contact gezocht met VWS. Vandaag nog geen uitkomst te melden, morgen wel! https://t.co/NGoEMZjJsk — LHV (@LHVhuisartsen) January 2, 2021

Het ministerie van Volksgezondheid maakte zaterdag bekend dat er alsnog vervroegd wordt gestart met vaccineren. In eerste instantie voor mensen in de acute zorg, zoals medewerkers op de intensive care of spoedeisende hulp. Op die manier wil het kabinet voorkomen dat er een tekort aan zorgpersoneel ontstaat als het aantal besmettingen blijft oplopen. Eerder hield minister Hugo de Jonge vol dat eerder dan 8 januari beginnen met vaccineren niet mogelijk was, hoewel Nederland daarmee achterliep op vrijwel elk ander Europees land. Na een dringende oproep van intensivist Diederik Gommers en ziekenhuisbestuurder Ernst Kuipers draaide de minister dan toch bij.