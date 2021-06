Huisartsen worden horendol van zigzagbeleid Hugo de Jonge

Hugo de Jonge praat graag en veel maar een groot communicatietalent is hij niet, zo is het afgelopen jaar wel duidelijk geworden. Geregeld worden zorgmedewerkers en -organisaties overvallen door een nieuwe aankondiging van de minister van Volksgezondheid.

Deze week ontstond er nieuwe ergernis bij huisartsen die uit de media moesten vernemen dat AstraZeneca-weigeraars binnenkort zullen worden opgeroepen voor een alternatief vaccin (Pfizer, Moderna of Janssen).

“We weten nog niets van de uitwerking, terwijl wij als huisartsen gebombardeerd worden met telefoontjes”, zegt de Landsmeerse huisarts Mai Neyens tegen NH Nieuws. Zij weet nu niet wat ze aan haar patiënten moet vertellen.

Elke nieuwe wijziging van het vaccinatiebeleid leidt ertoe dat de huisartsen veel patiënten aan de lijn krijgen die niet weten waar ze aan toe zijn. “Er is veel frustratie in hoe het beleid elke keer wordt omgedraaid”, aldus directeur Jacomien de Jong van de huisartsencoöperatie Amstelland. “Er ontstaat veel ruis op de lijn”, vertelt huisarts Hans Burggraaff uit Weesp.

Ondertussen heeft De Jonge zijn aandacht alweer verlegd naar een ander onderwerp. Hij twittert nu op gezette tijden welk leeftijdscohort in aanmerking komt voor een prik. Dat zou De Jonge ook aan de GGD kunnen overlaten, maar ja: hij staat nu eenmaal graag in de belangstelling.

Het is weer zo ontzettend on brand voor Hugo de Jonge dat hij graag als eerste de nieuwe vaccinatiejaargangen EERST op zijn eigen Twitter-account wil aankondigen ipv via GGD of een persbericht. Zo, zo, zo typisch 😂

— Alexander Klöpping (@AlexanderNL) June 1, 2021