Nederlandse huishoudens zien hun koopkracht dit jaar flink teruglopen, zo blijkt uit berekeningen van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud). Sommige huishoudens gaan er tot wel 200 euro per maand op achteruit. De gemiddelde koopkrachtdaling bedraagt 40 euro per maand, schrijft het AD.

Het is in jaren niet meer voorgekomen dat huishoudens zoveel moeten inleveren. Volgens het Nibud zijn de gestegen energieprijzen de belangrijkste oorzaak. De tegemoetkoming in de energiekosten van het kabinet is onvoldoende om de klappen op te vangen.

Nibud-directeur Arjan Vliegenthart maakt zich zorgen om “de meer dan 2 miljoen huishoudens die zich nu al suf budgetteren om alle rekeningen betaald te krijgen”. Het gaat dan om mensen in de bijstand en ouderen met alleen AOW en een klein pensioen.