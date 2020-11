Huisjesmelker prins Bernhard boos op PvdA om ‘prins Bernhard-belasting’

Prins Bernhard is boos op de PvdA omdat die in hun verkiezingsprogramma een taks voor pandjesbazen naar de prins heeft vernoemd. De Prins Bernhard-belasting moet de woningmarkt toegankelijker maken voor starters. Zakenpartner van de prins Menno de Jong dreigt met juridische stappen.

De PvdA stelt voor beleggers die meer dan vijf huizen bezitten, zwaarder te belasten. Inkomsten uit huur en vermogenswinst moet voortaan via de inkomstenbelasting worden aangeslagen. Daarnaast moeten gemeentes de gelegenheid krijgen om een woonplicht in te stellen. Die houdt in dat het niet langer toegestaan is een huis te bezitten zonder er daadwerkelijk te wonen.

Prins Bernhard bezit zo’n 600 panden in Nederland, zowel privé als zakelijk. Woningen, maar ook kantoorgebouwen en winkelcentra. Hij en partner de Jong worden ten onrechte door de PvdA aangesproken, vinden ze, aangezien ze al sinds 2006 geen nieuwe panden meer hebben gekocht. Ook zeggen ze dat alle woningen in hun bezit al werden verhuurd bij de aankoop en deze dus niet aan de woningmarkt worden onttrokken. ‘Demonisering’ dus, vindt De Jong die de PvdA laat weten juridische stappen te willen ondernemen.

De PvdA is niet onder de indruk. Kamerlid Henk Nijboer liet maandagochtend op Twitter: ‘Wij laten ons niet onder druk zetten door dreigen met rechtszaken’.

Kamerlid Henk Nijboer liet maandagochtend op Twitter: 'Wij laten ons niet onder druk zetten door dreigen met rechtszaken. Beleggers maken gebruik van de woningnood, wij strijden daar uit overtuiging tegen.'

Vorig jaar ontdekte het Parool dat de prins in Amsterdam de regels voor woningverhuur overtrad. Waarschuwingen van de gemeente werden door Bernhard genegeerd. Eerder al werd hij genomineerd voor de titel ‘huisjesmelker van het jaar‘ door de jongerenafdeling van de SP.

Bron: De Telegraaf