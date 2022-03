Huiveringwekkende beelden uit Hongkong wegens vijfde golf corona-besmettingen

Geen video? Klik hier.

Wie denkt dat de pandemie voorbij is, vergist zich deerlijk. In Hongkong grijpt het coronavirus met een vijfde golf zo snel om zich heen dat de ziekenhuizen overspoeld raken. Patiënten moeten dagenlang doorbrengen op de spoedeisende hulp, afdelingen die daar niet voor toegerust zijn. De mortuaria liggen vol. Er is vanwege de toestroom ook een gebrek aan zuurstof waardoor patiënten in de problemen komen en bijvoorbeeld hartaanvallen krijgen.

Volgens een woordvoerder bestaat het gros van de noodgevallen uit verzwakte personen en mensen die zich niet hebben laten vaccineren. Om de toestroom aan minder ernstige gevallen op te vangen, stampen de autoriteiten in hoog tempo noodhospitaals uit de grond zo toont een web-reportage van de South China Morning Post.

Het aantal besmettingen is razendsnel gestegen van circa 750 per dag vorige maand naar nu 43.000 per dag. Zaterdag werden er 150 doden gemeld. De golf aan omikron-besmettingen verstoort de samenleving en leidt bijvoorbeeld ook tot lege schappen in de supermarkten. De postdienst heeft aangekondigd alleen nog bij spoed te bezorgen.