Huurprijzen fors gestegen, oppositie roept minister Ollongren op het matje

Op 1 juli van dit jaar gingen de huurprijzen gemiddeld 2,9 procent omhoog. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het is de grootste stijging in zes jaar. Vooral in Rotterdam (4,1 procent), Den Haag (3,6) en Amsterdam (3,5) gingen de huren fors omhoog. Onder meer de SP en PvdA zijn woedend en roepen minister Ollongren (D66) van Binnenlandse Zaken ter verantwoording.

Volgens het CBS is de huurstijging het gevolg van de hogere inflatie waaraan de huurprijzen gekoppeld zijn. Oftewel, hoe harder de inflatie stijgt, hoe hoger de huurprijzen worden. Voor 2020 bedroeg de maximale huurstijging 5,1 of 6,6 procent, afhankelijk van het inkomen van de huurder.

Eerder dit jaar probeerden zowel de oppositie in de Tweede Kamer als een meerderheid in de Eerste Kamer de jaarlijkse huurverhoging op 1 juli tegen te houden. Omdat als gevolg van de coronacrisis veel huurders er financieel op achteruit zijn gegaan, wilden zij voorkomen dat deze huurders in de problemen zouden komen. Minister Ollongren hield echter voet bij stuk en bleef van mening dat bij betalingsachterstanden huurders en verhuurders er onderling wel uit konden komen. Een motie van de Tweede Kamer om de minister te dwingen de huurverhoging te staken, werd door Ollongren genegeerd. Zelfs een historische motie van afkeuring van de Eerste Kamer deerde de minister niet.

SP-leider Lilian Marijnissen schreef maandagochtend op Twitter:

Onbestaanbaar. Duizenden huurders kwamen in actie. Drie SP moties om de huren te bevriezen werden aangenomen. Maar Ollongren wist het beter en deed slechts een ‘moreel appel’. We roepen Ollongren ter verantwoording. Draai deze huurverhoging terug. https://t.co/L2HRYCeWlU — Lilian Marijnissen (@MarijnissenL) September 7, 2020

De PvdA laat bij monde van Kamerlid Henk Nijboer weten:

Enorme huurstijgingen dit jaar ondanks Coronacrisis. De Tweede en Eerste Kamer waarschuwen hier al maanden voor, maar minister Ollongren gaf 0 op het rekest. Dat is niet meer houdbaar. Ollongren moet ingrijpen om de huren betaalbaar te houden. PvdA heeft debat aangevraagd.

Dat is niet meer houdbaar. Ollongren moet ingrijpen om de huren betaalbaar te houden. PvdA heeft debat aangevraagd. — Henk Nijboer (@henknijboer) September 7, 2020

Bron: NOS