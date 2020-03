Hypocriet en hardvochtig Nederland weigert Europeanen te helpen

De Nederlandse weigering om tijdens de coronacrisis noodsteun te geven aan zwaar getroffen Zuid-Europese landen zet kwaad bloed. De Portugese premier António Costa vindt de Nederlandse opstelling ‘walgelijk’, meldt NRC Handelsblad, en hij staat bepaald niet alleen in zijn kritiek.

Zo roept de voorzitter van het Europees Parlement, de Italiaan David Sassoli, de Europese landen in een video op tot meer samenwerking. In zijn betoog deelt hij een sneer uit aan Nederland. “Sommige landen twijfelen daarover, maar aan wie gaan ze dan straks hun tulpen verkopen?”, zegt hij terwijl hij wijst naar de bloemen op zijn bureau.

This crisis cannot end with our countries being put up for sale. In this moment, we have to strengthen our Union and its market. Countries that are still hestitant about this – who will you sell your technology or tulips to, if the European market is not protected? pic.twitter.com/HeUehTBCGC

— David Sassoli (@EP_President) March 28, 2020