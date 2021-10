Hypocriete Hoekstra gebruikte jarenlang brievenbusfirma belastingparadijs

Wopke Hoekstra, de leider van het zieltogende CDA, heeft jarenlang een belang gehad in een brievenbusfima op de Britse Maagdeneilanden. Dat blijkt uit onderzoek van dagblad Trouw, Het Financieele Dagblad en onderzoeksplatform Investico.

Hoekstra maakte tot oktober 2017 deel uit van een besloten beleggingsclub die dit belastingparadijs in de Caribische Zee nog altijd gebruikt om te investeren in een safaribedrijf in Oost-Afrika. (…) De Britse Maagdeneilanden vormen één van de grootste belastingparadijzen ter wereld. Onthullingen laten al sinds 2013 zien hoe het land corruptie en fraude helpt verhullen.

Hoekstra, die zijn werk als minister van Financiën de afgelopen jaren heeft kunnen doen bij de gratie van burgers en bedrijven die er wél een fatsoenlijke belastingmoraal op na houden, verkocht zijn aandelen een week voor hij toetrad tot het kabinet Rutte-III.

Het Financieele Dagblad schrijft dat Hoekstra’s investeringen “juridisch zijn toegestaan, maar wel haaks staan op de principes van grote banken en de Nederlandse staat, die al jaren strijden tegen brievenbusfirma’s en belastingparadijzen.”

‘De Britse Maagdeneilanden hebben een zweem van belastingontwijking’, zegt hoogleraar corporate governance Leen Paape van de universiteit Nyenrode. ‘Ook al mag het, dan nog willen we het niet. Het gaat vooral over maatschappelijke betamelijkheid.’

Hoekstra verzweeg zijn belang in de brievenbusfirma toen hij tussen 2011 en 2017 Eerste Kamerlid was voor het CDA. Als senator was hij lid van een commissie die betrokken was bij de internationale strijd tegen belastingontwijking.

Pikant is ook de naam van een andere Nederlander die gebruikmaakte van de brievenbusfirma: Tom de Swaan, president-commissaris bij ABN Amro. In 2018 werd De Swaan met instemming van Hoekstra benoemd bij de bank die nog altijd voor een groot deel in handen is van de staat.

Hoekstra stelt dat hij niet wist dat De Swaan mede-eigenaar was van de brievenbusfirma. Ook beweert de consultant des vaderlands dat er geen sprake was van belastingontwijking: Hoekstra zou zijn belang hebben opgegeven bij de Belastingdienst.

Op Twitter benadrukt de demissionaire minister dat hij zich altijd aan de regels heeft gehouden, maar erkent hij ook dat hij zich beter had moeten verdiepen in de vestigingsplaats. De voormalige praeses van het Leidse studentencorps Minerva schrijft dat hij de winst aan een goed doel heeft geschonken.