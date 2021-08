Ibiza zoekt buitenlanders om illegale feesten te bezoeken

Ben je tussen de 30 en 40 jaar oud en heb je zin om op kosten van de lokale overheid feestjes af te lopen op het Spaanse eiland Ibiza? Dat kan. Het enige wat je ervoor moet doen is diezelfde feestjes aangeven bij de autoriteiten. In een poging een einde te maken aan de vele illegale feesten en de golf van coronabesmettingen die ze veroorzaken, zoekt Ibiza buitenlandse infiltranten om de covidhaarden op te rollen.

Ibiza staat bekend als een feesteiland. Van over de hele wereld drommen jaarlijks vele duizenden muziek- en festivalminnende toeristen naar het mediterrane eiland. Vanwege de coronapandemie en de Spaanse pogingen die in te dammen, zijn de meeste nachtclubs gesloten. Feesten zijn alleen toegestaan op locaties in de buitenlucht waar bezoekers moeten gaan zitten en niet van hun plek mogen komen, met uitzondering van toiletbezoek. Restaurants en cafés mogen slechts kleine groepen tegelijkertijd binnenlaten. Desondanks is in de laatste weken het aantal besmettingen fors gestegen: van zo’n 57 nieuwe gevallen per dag op 26 juni, naar bijna duizend krap een maand later. Volgens de autoriteiten omdat op grote schaal illegale feesten worden georganiseerd.

Om die feesten tegen te gaan, heeft Ibiza al een reeks aanvullende maatregelen ingevoerd. Zo mogen mensen uit verschillende huishoudens niet meer samen zijn tussen 1 uur ’s nachts en 6 uur ’s ochtends tot torenhoge boetes voor organisatoren van illegale feesten, boetes die kunnen oplopen tot 600.000 euro. Dat alles is echter niet genoeg gebleken om daadwerkelijk een einde te maken aan de feesten en dus zoekt de politie naar nieuwe, creatieve maatregelen. In de vorm van infiltranten bijvoorbeeld.

Bestuurder Mariano Juan laat aan de lokale krant Diario de Ibiza weten dat de meeste feesten lastig zijn op te sporen, omdat ze in particuliere woningen worden gehouden, de promotie ervan via lastig zichtbare sociale-mediakanalen verloopt en vooral gericht zijn op toeristen en buitenlanders die tijdelijk op Ibiza werken. Voor Spaanse politieagenten is het dan ook lastig om zelf op de feesten binnen te komen, ook omdat die veelal georganiseerd worden door lokale bewoners die de agenten op het eiland inmiddels wel kennen. ‘Dus zoeken we hulp van buitenaf,’ aldus Juan.

Hoe het buitenlandse verklikkersteam er precies uit moet zien, en welke bevoegdheden dat krijgt, is nog niet helemaal duidelijk. Daarover wordt sinds twee weken volop vergaderd. Juan twijfelt er echter niet aan dat het team deze zomer nog aan de slag zal gaan: ‘Het is absoluut noodzakelijk om de gezondheidssituatie op Ibiza te kunnen beschermen’. Of hij daar gelijk in krijgt is nog maar de vraag. In Spanje ontstond begin dit jaar een rel nadat agenten in Madrid zonder gerechtelijk bevel een woning bestormden om een einde te maken aan een illegaal feest. Volgens de politie hadden ze daar alle recht toe, maar juridisch experts betwisten dat. Het is dan ook lang niet zeker dat de politie Ibiza na een tip over een illegaal feest, over middelen beschikt dat feest te beëindigen. De Socialistische Partij, de grootste partij op het eiland, heeft alvast laten weten geen maatregelen te steunen die niet rechtsgeldig zijn.

cc-foto: Luis Guerrero