IC-baas Diederik Gommers: Volgende week dreigt Code Zwart

Diederik Gommers vreest dat Nederland volgende week in ‘code zwart’ terechtkomt. Daarvoor waarschuwt de voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care in de podcast Virusfeiten. Volgens Gommers gaat het nu zo slecht met de toename van het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen, dat triage dreigt.

In de podcast onthult Gommers dat er landelijk overleg is geweest tussen intensivisten over de zorgwekkende stijging van het aantal covid-besmettingen. Code zwart houdt in dat een triagecommissie volgens een protocol gaat bepalen wie in ziekenhuizen nog zorg ontvangt, en wie niet. Nu al worden veel essentiële operaties, bijvoorbeeld voor hart- of kankerpatiënten, uitgesteld om ruimte te bieden aan het grote aantal coronapatiënten. ‘Na de eerste golf wilden we dat dit niet meer zou gebeuren. Maar zo dicht bij Code Zwart als nu zijn we nog niet geweest,’ aldus Gommers

Het uitstellen van operaties gebeurt ook in het Rotterdamse Erasmus MC, waar Gommers werkzaam is. Daar is inmiddels de helft van de operatiekamers gesloten. Donderdag meldde RIVM-baas Jaap van Dissel nog dat het aantal coronapatiënten op de IC’s ‘op een plateau’ is beland en dat de opnames volgens hem nu snel zullen dalen. Gommers deelt dat optimisme niet en zegt de piek nog niet in zicht te hebben en daarmee ‘dus zeker ook nog geen daling’.

Het is de bedoeling dat met ingang van komende week de coronamaatregelen worden versoepeld. Zo wordt de avondklok weer afgeschaft, mogen terrassen open en kan er weer gewinkeld worden zonder afspraak. Gommers is niet enthousiast over dat voornemen, zo zegt hij in de podcast: ‘De afgelopen dagen, sinds zaterdag 17 april neemt het aantal besmetting weer toe. Het voelt dan zo raar om te versoepelen nu. Ik hoop dat er nog ergens een rode stopknop is.’

