IC-voorzitter Gommers hekelt halfzachte aanpak kabinet: ‘Snelle lockdown nodig’

Nederland moet snel in een volledige lockdown gaan. Dat zegt voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care Diederik Gommers in het AD. Hij doet dat naar aanleiding van het forse nieuwe aantal coronabesmettingen. Volgens Gommers werken de ‘halfzachte’ maatregelen van het kabinet niet.

Zaterdag werd duidelijk dat er in 24 uur tijd 6504 nieuwe besmettingen zijn geregistreerd door het RIVM, ruim 500 meer dan een dag eerder. Gommers wijst erop dat het doel van alle coronamaatregelen vanuit het kabinet “flatten the curve” was. Dat is volgens Gommers overduidelijk mislukt. Hij zegt dan ook niet te snappen dat “we niet strakker en strenger in de wedstrijd zitten”. Als het aan Gommers ligt komt Rutte vrijdag na afloop van de ministerraad niet met een nieuwe belofte na te zullen denken over nieuwe maatregelen, maar kiest hij voor de strenge aanpak:

Ik ben er een groot voorstander van dat we zo snel mogelijk in een lockdown gaan. En dan geen intelligente lockdown of iets dergelijks, maar een volledige. Anders verandert er niets. Hopelijk kunnen we er dan snel weer uit.

Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid erkent dat het “duidelijk niet de goede kant op” gaat. Hij zei dat zaterdagmiddag bij de presentatie van de app CoronaMelder. Naar alle waarschijnlijkheid houden hij en premier Rutte dinsdag een nieuwe persconferentie over de coronamaatregelen. Een aanscherping daarvan is onvermijdelijk, als het tij van nieuwe besmettingen niet wordt gekeerd, zo maakte De Jonge duidelijk. De laatste persconferentie dateert van twee weken geleden. Toen werd besloten dat de komende tijd supporters niet welkom zijn bij sportwedstrijden, de horeca om 22.00 uur de deuren moet sluiten en dat in de publieke binnenruimte nog maar maximaal dertig mensen aanwezig mogen zijn.