ID-kaart van Chinese dwangarbeider aangetroffen in online gekochte jas

Een 24-jarige vrouw uit het Britse Norwich deed een bijzondere ontdekking in een jas die ze zojuist online had aangeschaft: in de voering trof ze de identiteitskaart aan van een Chinese gevangene. Vermoed wordt dat het verstoppen van de ID-kaart een schreeuw om hulp is van iemand die in slavernij leeft.

De jas van het merk Brave Soul werd voor £49.99 (58,92 euro) gekocht bij de in Manchester gevestigde kledingwinkel Whispering Smith en geleverd via webshop My Shoe Store. De bedrijven besteden hun werkzaamheden uit aan goedkope arbeidskrachten in China en andere lagelonenlanden.

Een woordvoerder van Amnesty International heeft in een reactie laten weten dat ‘bedrijven hun verantwoordelijkheid moeten nemen wanneer ze zakendoen in China of waar dan ook in de wereld. Het is hierbij van groot belang dat due dilligence-onderzoeken worden uitgevoerd om ervoor te zorgen dat mensenrechten worden nageleefd.’

Tijdens zo’n due diligence-onderzoek wordt van een onderneming of een persoon een zorgvuldige analyse gemaakt, niet alleen om de bedrijfsstructuur door te lichten, maar ook om te kijken of er geen sprake is van fraude, corruptie en schending van mensenrechten. Amnesty heeft er bij de Britse overheid op aangedrongen om deze onderzoeken verplicht te maken voor bedrijven die internationaal opereren. Op die maniet moet worden voorkomen dat producten voortkomen uit slavenarbeid.

In 2015 raakte de budget-modeketen Primark in opspraak, nadat in diverse kledingstukken boodschappen waren verstopt van Chinese slachtoffers van mensenrechtenschendingen. Volgens Primark ging het slechts om een onsmakelijke stunt. Het bedrijf Whispering Smith wilde geen reactie geven over de gevonden ID-kaart.