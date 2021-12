Peukenopruimers helpen Philip Morris ongewild aan waardevolle data

Philip Morris profiteert van acties tegen zwerfvuil. De tabaksfabrikant kan dankzij peukenopruimacties precies achterhalen waar er het meest wordt gerookt. Zo helpen idealisten die de publieke ruimte schoon willen houden, de sigarettenfabrikant aan “een schat aan commercieel interessante informatie”, bericht TabakNee.

Tabaksfabrikanten zijn maar al te graag bereid om acties tegen zwerfvuil te ondersteunen, schrijft de site. Voor de jaarlijkse actie Plastic PeukMeuk werd met steun van Philip Morris een app ontwikkeld.

Vrijwilligers registreerden de peuken die ze vonden met een app die Litterati heet. De bedoeling van de app is anderen te enthousiasmeren om ook te gaan rapen. De naam van de app verwijst naar de organisatie Litterati, waar Philip Morris eerder dit jaar een samenwerking mee is aangegaan. Die samenwerking blijft onvermeld in de berichtgeving over de actie Plastic PeukMeuk.