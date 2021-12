‘Iedere persoon die besmet raakt met omikron geeft het virus door aan vijf anderen’

Geen video? Klik hier.

Hoe razendsnel de omikron-variant zich precies verspreidt is nog niet duidelijk maar Susan Hopkins, medisch topadviseur van de Britse regering, heeft aan het parlement verteld dat het R-getal voor de variant volgens grove schattingen tussen de 3 en 5 zit. Ter vergelijking: voor de delta-variant, die verantwoordelijk was voor de najaarsgolf, zweeft R tussen 1 en 1,2. Het aantal omikron-besmettingen verdubbelt iedere dag, terwijl de delta-variant zich redelijk stabiel verspreidt.

Hopkins maakte de leden van de commissie voor de volksgezondheid duidelijk dat iedere met omikron besmette persoon het virus op vijf anderen kan overdragen. Ze stelt dat tussen Kerst en vroeg in januari voor het eerst op basis van gegevens vastgesteld zal kunnen worden hoe besmettelijk omikron is. Tegen die tijd zullen er in Groot-Brittannië vermoedelijk iedere dag 250 met de omikron-variant besmette personen in het ziekenhuis belanden. Op basis van die hoeveelheid kunnen betrouwbare berekeningen worden gemaakt. Nu liggen er 15 mensen in het ziekenhuis waarvan officieel is vastgesteld dat ze getroffen zijn door de omikron-variant. Het vermoeden is dat het er veel meer zijn. Maandag maakte de Britse minister van Volksgezondheid bekend dat volgens berekeningen 200.000 mensen per dag besmet raken door de variant. Dat aantal ligt zo hoog omdat het land veel maatregelen tegen het virus heeft losgelaten of afgezwakt.