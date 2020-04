Ierse premier hervat artsenpraktijk vanwege coronacrisis

De Ierse premier Leo Varadkar gaat tijdelijk opnieuw aan de slag als arts. Hij gaat een keer per week de gezondheidszorg bijstaan die net als in andere landen worstelt in de strijd tegen het coronavirus. De huisarts Varadkar sloot zijn praktijk in 2013 om zich te wijden aan de politiek.

Zijn partij Fine Gael, verbonden aan de Europese christendemocraten en de grootste van Ierland, bevestigt dat Varadkar zich vorige maand weer in het medisch register heeft laten opnemen. Veel van zijn familieleden en vrienden werken in de zorg en hij voelde zich geroepen hen bij te staan, hoe gering dat ook kan zijn, aldus de partij. De vader van Varadkar is arts, zijn moeder verpleegkundige en ook zijn partner is dokter.

De premier zal telefonisch consulten geven, zo is de verwachting.

Varadkar volgt daarmee de oproep van zijn eigen regering aan oud-medici en zorgmedewerkers om zich aan te melden en de zorg te helpen.

Er zijn in Ierland 5000 besmettingen vastgesteld en 158 mensen zijn overleden.

Een vader van een doodziek kind deed een emotionele video-oproep aan de bevolking zich te houden aan de adviezen en maatregelen van de overheid.

De aan huis gebonden Ieren proberen er ondertussen het beste van te maken met een van de zaken waar het land wereldberoemd om is: muziek.

cc-foto: EPP