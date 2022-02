IJsland staakt in 2024 de commerciële walvisjacht

IJsland, dat in 2003 de walvisjacht hervatte, wil daar nu in 2024 mee stoppen. Het land mag volgens quota, die in 2019 werden vastgesteld, jaarlijks 426 walvissen ombrengen. Het gaat daarbij om 209 gewone vinvissen, die tot 27 meter lang kunnen worden en de op een na grootste diersoort vormen. De zoogdieren die in groepen van vijf a zes leven, kunnen tot zo’n 100 jaar oud worden. Daarnaast mogen de walvisvaarders 217 dwergvinvissen, met een lengte van zo’n 5,5 meter, doden.

De reden voor het intrekken van de licenties is dat de bedrijven die op walvissen jagen de dieren amper nog vangen. In drie jaar is er in de IJslandse zeewateren één enkele dwergvinvis gevangen. Een van de bedrijven was al uit eigen beweging van plan te stoppen.

De VRT meldt:

De IJslandse regering ziet dan ook weinig economische voordelen meer aan de walvisvangst. “Er zijn weinig redenen om de walvisvangst vanaf 2024 nog toe te laten”, zegt minister van Visserij Svandis Svavarsdottir van de groene partij. Als IJsland er in 2024 daadwerkelijk mee stopt, dan blijven nog twee landen over in de wereld die de commerciële walvisvangst nog toestaan: Noorwegen en Japan. Zeer tegen de zin van dierenrechtenactivisten. Ook in de Noorse wateren neemt het aantal walvisjagers af. Een kleine 15 schepen zijn nog in actie. Maar er worden wel nog altijd veel meer walvissen gevangen dan in IJsland. Japan van zijn kant startte in 2019 na een onderbreking van drie decennia de commerciële jacht weer op.

Volgens de Internationale Walvisvaartcommissie zijn er in 2020 810 walvissen omgebracht door de commerciële jagers. 503 door Noorse walvisvaarders, 307 werden geharpoeneerd Japanse jagers. Nederland staakte de walvisvaart in 1964 omdat die niet meer rendabel was. Het enig overgebleven schip werd verkocht aan Japan.

