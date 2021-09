IJslands parlement heeft voor het eerst meer vrouwen dan mannen

Het IJslandse parlement bestaat voor een meerderheid uit vrouwen. Dat is het resultaat van de verkiezingen die zondag uitmondde in winst voor de al regerende centrumpartijen. Op de 63 zetels zitten na de installering 33 vrouwen en 30 mannen. De huidige coalitie onder leiding van de groen-linkse Katrin Jakobsdottir behaalde drie zetels winst ten opzichte van de vorige regeerperiode en komt gezamenlijk uit op 37. De grootste partij werd de centrumrechtse, eurosceptische Onafhankelijkheidspartij. Die behaalde 16 zetels, 7 daarvan gaan naar een vrouw.

Vooraf was winst voorspeld voor de linkse partijen, die overwegend meer vrouwen op de lijst hebben dan mannen. Dat pakte anders uit, maar volgens de IJslandse politicologe Silja Bara Omarsdottir heeft links wel een onuitwisbare invloed gehad op het politieke landschap. Door het afgelopen decennium genderquota in te voeren, was de mannelijke dominantie in de politiek op de linkerflank al teruggedrongen tot een eerlijker verdeling. Andere partijen volgden al gauw het voorbeeld.

Behalve een primeur in de IJslandse politiek qua man-vrouw-verhoudingen, verwelkomt het nieuwe parlement ook zowel de oudste als jongste parlementariër ooit, namelijk 7e 72-jarige eigenaar van een hamburgertent Tomas Tomasson en de 21-jarige rechtenstudent Lenya Run Karim, een dochter van Koerdische immigranten namens de Piratenpartij haar parlementaire debuut maakt.

Ter vergelijking: in het 150 zetels tellende Nederlandse parlement, worden slechts 59 zetels bezet door een vrouw. In het kabinet zijn de verhoudingen niet veel eerlijker. Na de laatste personeelswissel telt de regering 23 demissionaire bewindspersonen, waarvan slechts 6 vrouwen. In het verleden heeft demissionair premier Mark Rutte gezegd ook niet te streven naar een gelijke verdeling, maar te selecteren op kwaliteit. Dat leverde kabinetsposities op voor onder andere Halbe Zijlstra, Eric Wiebes en Stef Blok.