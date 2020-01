Kee & Van Jole zijn terug van reces en duiken meteen in de hete kwesties die branden aan het Haagse Binnenhof. Zo is er de opmerkelijke draai van coalitiepartijen CDA en VVD. Zij stemmen nu na jarenlang verzet toch in met een vuurwerkverbod. Van Jole constateert dat het het zoveelste onhoudbare standpunt is dat de VVD moet opgeven. Eerder waren er het wachtgeld binnenharken door Klaas Dijkhoff en de dividendbelasting die Rutte tot ver voorbij de houdbaarheidsdatum bleef verdedigen. Kee vult aan met het kinderpardon, de verlaging van de maximumsnelheid en het nieuwste stokpaardje dat afgeschoten gaat worden: vliegveld Lelystad. De partij levert het allemaal in en lijkt er steeds niets voor terug te krijgen.

Daarna praten de twee over hoe Geert Wilders inspeelt op de kroonprinsenstrijd binnen het CDA. Een van de kroonprinsen, Wopke Hoestra, verklaarde in een interview dat de zorgkosten te veel gaan oplopen. Saillant want daar is zijn rivaal, kroonprins Hugo de Jonge, verantwoordelijk voor. Wilders roept Hoekstra naar de Kamer voor een debat. Kee vindt het een meesterzet, Van Jole reageert gereserveerd.

Tot slot gaat het over de opvolging van de afgetreden staatssecretaris van Financiën Menno Snel. De D66-bewindspersoon sneuvelde op het toeslagenschandaal. Kee pleit ervoor dat SP-Kamerlid Renske Leijten nu benoemd gaat worden om het dossier af te handelen. Van Jole ziet meer in een aanpak die past bij de ideologie van D66, geen vaste aanstelling maar een consultant die wordt ingehuurd als ZZP’er. “Kost aanvankelijk wat meer maar dat bespaar je straks op wachtgeld.”

