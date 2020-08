‘Ik weet waar Trumps lijken liggen, want ik heb ze begraven’

“Trump is een bedrieger, een leugenaar, een oplichter, een pestkop, een racist, een roofdier en een oplichter.” In het online gepubliceerde voorwoord van zijn in september te verschijnen boek over de Amerikaanse president, houdt diens voormalige advocaat Michael Cohen zich bepaald niet in.

De veroordeelde raadsman belooft in zijn boek uit de school te klappen over alle schimmige praktijken waarbij Trump was betrokken. “Ik weet waar Trumps lijken liggen, want ik was degene die ze heeft begraven”, schrijft hij.

“Ik heb ervoor gezorgd dat hij aannemers niet hoefde te betalen, ik heb namens hem zijn zakenpartners opgelicht, gelogen tegen zijn vrouw Melania om zijn huwelijkse ontrouw te verbergen, en iedereen geïntimideerd die een bedreiging vormde voor Trumps pogingen om macht te verwerven.”

Cohen belooft in zijn boek ook in te gaan op de samenspanning tussen de Trump-campagne en de Russen, al is hij in zijn voorwoord nog weinig concreet. Hoewel hij de samenwerking met de Russen omschrijft als “minder geavanceerd dan zijn tegenstanders vermoeden”, schrijft hij ook: “Het Mueller-onderzoek was geen heksenjacht.”

“Trump speelde vals bij de verkiezingen, met medeweten van de Russen”, aldus Cohen. “Trump heeft altijd alles – en ik bedoel echt alles – gedaan om te ‘winnen’: dat is altijd zijn businessmodel en manier van leven geweest.”

The day has finally arrived. I have waited a long time to share my truth. To read the foreword and pre-order my book DISLOYAL, visit https://t.co/Va4Rt0Zear — Michael Cohen (@MichaelCohen212) August 13, 2020

Cohen werd in 2018 tot drie jaar celstraf veroordeeld, onder meer voor belastingontduiking en voor het betalen van zwijggeld aan twee vrouwen, zodat ze tijdens de verkiezingscampagne hun mond zouden houden over hun seksuele escapades met Trump.

In mei van dit jaar werd Cohen vrijgelaten vanwege Covid-19. In juli werd hij opnieuw opgesloten, nadat hij had getwitterd dat hij bijna klaar was met zijn boek. De nieuwe detentie duurde maar kort: een rechter oordeelde dat Cohen was vastgezet als wraak voor zijn boek en gaf opdracht om hem vrij te laten.

Witte Huis-woordvoerder Brian Morgenstern heeft geen goed woord over voor het boek van Cohen. “Hij geeft zelf toe dat hij om de haverklap liegt, maar verwacht dat mensen hem nu wel geloven zodat hij zijn boeken kan verkopen.”