Ikea koopt gebruikte meubels terug, verkoopt ze tweedehands

In het Verenigd Koninkrijk en Ierland kunnen mensen die zijn uitgekeken op hun Billy-boekenkast of hun Klippan-bank, hun meubels vanaf eind november weer terugbrengen naar Ikea. De Zweedse meubelgigant koopt ongewenste spullen terug om ze vervolgens tweedehands weer van de hand te doen, meldt The Guardian. Tweedehands artikelen die niet worden verkocht, worden gerecycled.

Voor Ikea-meubels die er nog als nieuw uitzien, krijgen klanten vouchers ter waarde van 50 procent van de aanschafprijs. Als er gebruikssporen zijn, biedt Ikea tegoedbonnen voor 30 procent van de oorspronkelijke prijs.

De meubelketen heeft in Schotland al ervaring opgedaan met het terugkopen van meubels. Het bedrijf dat via Nederland belastingen ontwijkt, wil op die manier groener worden. Ikea heeft zichzelf ten doel gesteld in 2030 CO2-neutraal te zijn.

