IKEA veroordeeld voor bespioneren van eigen medewerkers

IKEA is in Frankrijk veroordeeld voor het bespioneren van medewerkers. De meubelgigant moet een schadevergoeding betalen van een miljoen euro. Dat bedrag is lager dan de aanklagers hadden geëist, die hadden ingezet op twee miljoen.

De spionagezaak kwam al in 2012 aan het licht. Het Franse weekblad Canard Enchaîné onthulde dat tussen 2009 en 2012 IKEA-medewerkers via een ‘structureel spionagesysteem’ in de gaten werden gehouden. IKEA huurde daarvoor privédetectives en politieagenten in. Die moesten bijvoorbeeld uitzoeken hoe het kon dat een medewerker zich een bepaalde auto kon veroorloven, of in hoeverre een andere medewerker ‘een risico op ecoterrorisme’ was. In het geheim werden bankrekeningen en andere privégegevens van de medewerkers doorgelicht. In een enkel geval werden ook klanten bespioneerd.

Ook de oud-topman van IKEA Frankrijk Jean-Louis Baillot werd veroordeeld tot twee jaar voorwaardelijke gevangenisstraf. Daarnaast moet hij een boete betalen van 50.000 euro voor het onrechtmatig verzamelen van privégegevens. Na de onthulling in 2012 maakte IKEA schoon schip binnen de Franse tak. Behalve Baillot werden ook andere leidinggevenden op staande voet ontslagen. Bewezen is dat de spionage plaatsvond tussen 2009 en 2012, maar vermoed wordt dat dit al eerder is begonnen. Tegen de betrokken politieagenten en andere oud-leidinggevenden van IKEA lopen ook nog rechtszaken.