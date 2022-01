IMF waarschuwt El Salvador: Stop met gebruik van instabiele bitcoin

El Salvador was in september vorig jaar het eerste land ter wereld dat de cryptomunt bitcoin accepteerde als officieel betaalmiddel. Daar moet het nu ogenblikkelijk , vindt het Internationaal Monetair Fonds (IMF). De koers van de bitcoin is extreem onvoorspelbaar, wat te grote risico’s met zich meebrengt, luidt het oordeel. Na een immense piek in november, is de cryptomunt bijna de helft in waarde gedaald.

Het leek de Salvadoraanse president Nayib Bukele zo’n goed idee. Door de bitcoin als officiële valuta te erkennen, werd de munt voor meer mensen toegankelijk en werd het makkelijker om bijvoorbeeld geld vanuit het buitenland te sturen. Dat leidde al vrijwel direct tot een waarschuwing van het IMF, maar daar trok het land zich weinig van aan. Volgens de minister van Financiën nam El Salvador simpelweg een stap in de richting van de toekomst.

Het IMF laat El Salvador nu weten dat het land onaanvaardbare hoge risico’s neemt die de financiële stabiliteit en integriteit van consumenten ernstig in gevaar brengt. De wettelijke status van de cryptomunt moet dan ook direct worden aangepast, zo laat het IMF weten in een verklaring. De Salvadoraanse overheid heeft nog niet op de sommatie gereageerd.

Ook de inwoners van El Salvador stonden in grote mate niet te wachten op de invoer van de Bitcoin. Voorafgaand aan die beslissing werd de bevolking twee keer geraadpleegd, beide keren stemde zo’n twee derde van hen zich uit tegen de invoer van de bitcoin. Bijna 30 procent van de bevolking leeft onder de armoedegrens, zij kunnen het zich niet veroorloven een instabiele munt als de bitcoin te gebruiken. Het officiële betaalmiddel in El Salvador is, naast de bitcoin, de Amerikaanse dollar. Die werd twintig jaar geleden in gebruik genomen, het gros van de inwoners wil dat dit zo blijft.