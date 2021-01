‘Immuniteit door eerdere coronabesmetting is niet bestand tegen mutaties’

Wie al eens besmet is geraakt met het coronavirus, heeft waarschijnlijk geen immuniteit voor de verschillende mutaties van het virus die momenteel rondgaan. Daarvoor waarschuwen wetenschappers na onderzoek van de Zuid-Afrikaanse variant. De wetenschappers hebben goede hoop dat de huidige vaccins, die zijn ontwikkeld op basis van het originele virus, nog steeds werken. Wel lijkt het erop dat de theorie van groepsimmuniteit aan de kant geschoven kan worden.

Eind vorig jaar werd de 501Y.V2-variant ontdekt, inmiddels bekend als de Zuid-Afrikaanse mutatie. Die variant is in Zuid-Afrika de motor achter de tweede golf coronabesmettingen in het land, zoals de Britse mutatie momenteel de grootste veroorzaker is van coronauitbraken in het Verenigd Koninkrijk. Wat de wetenschappers ontdekten is dat deze mutaties zich sneller en sterker aan de cellen in het menselijk lichaam hechten, wat verklaart waarom deze mutaties zo veel besmettelijker zijn dan het origineel.

Het goede nieuws blijft dat de Zuid-Afrikaanse en Britse en de mogelijk nieuwe Braziliaanse mutaties, geen heviger ziektebeeld lijken te veroorzaken. Hoewel wetenschappers hopen dat de vaccins effectief blijven, ook tegen de mutaties, is er volgens viroloog Alex Sigal van het Africa Health Research Institute wel voldoende reden om waakzaam te blijven: ‘De wereld heeft het virus onderschat. Het virus ontwikkelt zich, het past zich aan ons aan.’

Bron: Reuters / cc-foto: GovernmentZA