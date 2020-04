In 2021 weer volop feesten en festivals? Mooi niet, met dank aan verzekeraars

Geen Zwarte Corss, geen Lowlands, geen enkel ander festival en zelfs geen buurtbraderie. Alles in het water gevallen als gevolg van de coronamaatregelen. Het doet misschien even pijn, maar het komt uiteindelijk allemaal de volksgezondheid ten goede. En daar hebben we allemaal baat bij. Het voelt dan ook als een klein offer dat we in 2021 wel weer gaan inhalen, toch?

Nou, niet als het aan de verzekeraar ligt, zegt Elfie Tromp in De Nieuws BV. Want zat tot begin dit jaar een pandemie nog automatisch in het pakket voor festivals en evenementen, nu is het niet meer mogelijk om je daarvoor te verzekeren. En dus zitten we in 2021 waarschijnlijk ook gewoon weer op de bank. Niet omdat er een andere uitbraak gepland staat, maar omdat de verzekeringsmaatschappijen het liefst alleen risicoloze situaties verzekeren. Tromp voelt met ze mee: “Het valt ook niet mee, de last die gepaard gaat met die enorme winstbuffers die ze decennialang maakten.”