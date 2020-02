In Amsterdam geboren broers van 15 en 18 moeten het land uit

De in Amsterdam geboren en getogen broers Erdem (15) en Furkan (18) moeten het land uit. De reden: hun vader, die 30 jaar geleden naar Nederland kwam, blijkt nooit de juiste papieren te hebben gehad. Dat kwam in 2014 aan het licht, toen het restaurant waar hij al die tijd werkte, in financiële problemen kwam. Nu moet het hele gezin naar Turkije, bericht AT5.

‘Ik ben een beetje bang’, vertelt de 15-jarige Erdem Aslan zichtbaar aangeslagen in zijn ouderlijke woning. ‘Ik kan de Turkse taal niet goed verstaan en heb geen vrienden daar. Ook heb ik echt geen idee wat ik daar ga tegenkomen, het is heel anders dan Nederland.’

Eind vorig jaar dreigde ook de 19-jarige Amsterdammer Daniël Buter te worden uitgezet (in zijn geval naar de Dominicaanse Republiek). Daar werd op het laatste moment een stokje voor gestoken. Voor Erdem en Furkan ziet het er volgens hun advocaat Frank van Haren slechter uit, zo vertelt hij aan AT5. “De enige optie is de zaak voorleggen aan het Europese Hof, maar ook daar zie ik de kansen tot succes nihil. Doordat de familie geen gevaar loopt in Turkije, maken de kinderen geen aanspraak op asiel.”

Foto: screenshot AT5