In Amsterdam is Delta-variant al goed voor 40 procent besmettingen

De Delta-variant rukt op in Nederland. In Amsterdam is de besmettelijke variant al goed voor 40 procent van de positieve coronatesten. Dat meldt het ANP op gezag van Yvonne van Duijnhoven, hoofd infectieziekten van de Amsterdamse GGD.

Het gaat om een voorlopige uitslag van een steekproef van de testmonsters uit de week die liep tot 20 juni. De GGD liet zo’n honderd monsters door het Amsterdam UMC analyseren. In de steekproef van een week eerder werd nog maar in 7 procent van de gevallen de deltavariant aangetroffen. De deltavariant, eerder ook de ‘Indiase variant’ genoemd, kan volgens Van Duijnhoven volgende week al dominant zijn in de hoofdstad.

De opmars van de Delta-variant verklaart vermoedelijk waarom het aantal besmettingen in de hoofdstad veel minder snel afneemt dan in de rest van het land. Terwijl er landelijk afgelopen week sprake was van een daling van 36 procent, nam het aantal positieve tests in Amsterdam slechts met 4 procent af.

Vorige week werd bekend dat veel Amsterdamse scholieren die hun eindexamen in Spanje of Portugal vierden, besmet waren geraakt met de Delta-variant. In Portugal worden bijna alle besmettingen inmiddels door de nieuwe mutatie veroorzaakt.