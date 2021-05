In Brazilië sterven nu veel jonge kinderen aan corona, in Suriname klinkt noodkreet

In Brazilië, waar het coronavirus zo hard toeslaat dat in sommige gebieden het sterftecijfer hoger is dan het aantal geboortes, gaan opvallend veel zeer jonge kinderen dood na besmetting met het coronavirus. De New York Times bericht dat er sinds het uitbreken van de pandemie in het land volgens de officiële cijfers 832 kinderen van vijf jaar en jonger zijn overleden. Dat aantal is al hoog maar dokters wijzen er op dat door gebrekkige registratie het werkelijke cijfer vermoedelijk nog hoger is. Epidemioloog Fátima Marinho, die onderzoek doet naar de kindersterfte, schat dat er meer dan 2200 kinderen aan het virus zijn overleden, waaronder 1600 baby’s die nog geen jaar oud waren. “Het is een absurd hoog aantal. We zien dat nergens anders ter wereld.”

Corona heeft zich in Brazilië tot een veel grotere ramp dan elders kunnen ontwikkelen omdat de extreemrechtse populistische president Bolsonaro de ziekte afdoet als “een griepje” en er daardoor onvoldoende maatregelen worden genomen om de bevolking te beschermen.

Wat de oorzaak voor de abnormale sterfte precies is, is nog niet duidelijk. In het land raast de zogeheten P1-variant rond die tot veel hogere sterftecijfers onder zwangere vrouwen leidt. Dat leidt tot miskramen en de geboorte van baby’s die al in de baarmoeder besmet zijn geraakt. In sommige gevallen sterven zowel moeder als kind aan het virus. De beperkte beschikbaarheid van en toegang tot adequate gezondheidszorg is een andere factor. Maar daarin is Brazilië – helaas – niet uniek. Volgens Marinho worden veel zieke kinderen gewoon weggestuurd als ze aankloppen bij ziekenhuizen. “Kinderen worden niet getest. Pas als het heel erg slecht met ze gaat, wordt ontdekt dat ze corona hebben”, stelt Marinho. In januari al schreven wetenschappers in het Pediatric Infectious Disease Journal dat kinderen in Brazilië ernstiger vormen vertoonden van een extreme afweerreactie door het lichaam dan in andere landen.

De New York Times interviewde een moeder die haar enige kind verloren heeft aan het virus. Hoe het kind besmet is geraakt is voor haar nog een raadsel. Uit voorzorg hield het gezin zich strikt aan beschermingsmaatregelen. Ze is zeer ongerust over de heersende achteloosheid in het land. Zo ziet ze mensen nog steeds verjaardagpartijtjes houden. “Wij dachten ook dat het ons ooit zou overkomen. Totdat iemand uit je gezin wordt weggerukt.”

De Wereld Morgen schreef eerder deze week over Brazilië:

De resultaten zijn verschrikkelijk. (…) Meer dan 12 procent van alle zwangere vrouwen die besmet raken overlijden. Bij de zwangere vrouwen die het wel haalden is een zeer hoog aantal baby’s overleden nadat ze geboren werden met covid of in de eerste levensweken besmet raakten. Premature kindersterfte is op sommige plaatsen meer dan 10 maal hoger dan normaal. In 2019 haalde de Braziliaanse bevolking nog een geboortesurplus van 126.000 baby’s per maand, in 2020 daalde dat reeds tot 96.000 en de cijfers gaan nog steeds omlaag. In Rio Grande do Sul, de meest zuidelijke deelstaat aan de grens met Uruguay, en in de stad Rio de Janeiro is er nu al sprake van een afname van het bevolkingsaantal. Crematoria en begraafplaatsen kunnen de toestroom van overledenen nog nauwelijks aan. Men gaat ervan uit dat binnen de komende weken de situatie gaat vastlopen.

Inmiddels waart de gevreesde P1-variant ook rond in Suriname en de gevolgen zijn desastreus, meldt de Suriname Herald:

De ziekenhuiszorg is onder ernstige druk komen te staan. Er vindt continu overleg plaats tussen het ministerie van Volksgezondheid en de relevante werkgroepen in de ziekenhuizen, eveneens met de Nationale Ziekenhuisraad (NZR), teneinde een goede balans te blijven behouden tussen de reguliere- en de COVID-19-zorg. Essentiële overheidsdiensten worden slechts opengehouden met minimale bezetting.

Kinderartsen slaan alarm over de situatie.

Geen video? Klik hier.

De kraamafdeling van het Academisch Pediatrisch Centrum in Paramaribo kan de zorg voor de ernstigste gevallen niet langer leveren. “Dit heeft als gevolg dat te vroeg geboren baby’s, met name die geboren zijn bij een zwangerschapsduur tussen 27 en 30 weken, en hele zieke voldragen pasgeborenen in Suriname komen te overlijden. Dit is voor de ouders hartverscheurend en voor ons als kinderartsen zeer deprimerend en een onacceptabel dieptepunt”, zegt kinderarts Marjorie Muringen.