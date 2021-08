In de Biblebelt neemt de vaccinatiebereidheid plots toe

Streng gelovigen uit de Biblebelt, de strook die vanuit de Zeeuwse eilanden langs de grote rivieren naar Overijssel loopt, willen zich nooit laten vaccineren tegen welke ziekte dan ook. Ze menen op basis van bijbelteksten dat dat in strijd is met de wil van God.

NRC meldt dat dat rigide standpunt nu aan het schuiven is, althans in een van de gemeenten.

In Neder-Betuwe, een kleine gemeente met zo’n 24,5 duizend inwoners in Zuid-Gelderland, is iets opvallends aan de hand. De gemeente heeft – waar het inenten van kinderen betreft – veruit de laagste vaccinatiegraad van Nederland. Met 54,5 procent ligt deze bijvoorbeeld een stuk lager dan in Urk (61 procent) of de Biblebelt-gemeenten Staphorst (79,8 procent), Barneveld (67,4 procent), Renswoude (68,8 procent) en Borsele (75,9 procent). Maar nu heeft zo’n 60 tot 74 procent van de mensen boven de achttien in Neder-Betuwe al tenminste één coronaprik gehad. Binnen de groep mensen die 66 jaar of ouder zijn, ligt dat percentage zelfs tussen 75 tot 84. Neder-Betuwe loopt nu niet achter op andere Biblebelt-gemeenten. En zelfs voor op Staphorst en Urk, waar respectievelijk 40 tot 59 procent en 20 tot 39 procent van de achttienplussers minstens één vaccinatie achter de rug hebben.

Volgens de reportage komt het doordat jongeren anders tegen de kwestie aankijken en dat ouderen door de coronacrisis zich zijn gaan herbezinnen, soms met hulp van begripvolle arts en verzorgers. Er wordt ook meer over het onderwerp gepraat dan gebruikelijk is binnen de veelal gesloten gemeenschappen. Goede voorlichting blijkt daarbij essentieel. Zo verkeren nogal wat mensen in de veronderstelling dat de vaccins gemaakt worden van foetussen. In werkelijkheid gaat het om de cellen van een enkele foetus uit de jaren zeventig.

De Nederlandse Patiëntenvereniging (NPV) constateert aan de hand van de vragen die ze krijgt dat tegenstanders van vaccinatie niet langer alleen het argument van de goddelijke voorzienigheid gebruiken. Ze slepen en verzinnen er van alles bij om mensen af te houden van het vaccin. Maar hebben daar steeds minder succes mee.

Wat goed werkt om mensen te overtuigen zich te laten vaccineren is hen te wijzen op hun eigen verantwoordelijkheid. Dat spreekt gelovigen die iets voor de samenleving willen doen aan.

Omroep Gelderland meldde vorige maand dat medici discrete vaccinatiemogelijkheden aanbieden zodat gelovigen zich kunnen laten prikken zonder sociale controle.

