In de ongevaccineeerde Biblebelt stijgt het aantal coronagevallen verontrustend snel

Het aantal vastgestelde besmettingen met het coronavirus neemt in het hele land toe maar stijgt vooral in de Biblebelt zorgwekkend snel, meldt De Telegraaf.

Staphorst is daar een voorbeeld van. De Overijsselse plaats heeft, na Urk, de laagste vaccinatiegraad onder 12-plussers in het hele land. In de afgelopen zeven dagen zijn 205 inwoners positief getest. Buurgemeente Zwolle, met bijna acht keer zo veel inwoners, had in dezelfde periode 136 positieve tests. Omgerekend naar het aantal inwoners telde Staphorst afgelopen week bijna 1188 positieve tests op elke 100.000 mensen. In Nederland als geheel waren er 90 positieve tests per 100.000 inwoners. Een week eerder had Staphorst nog ’slechts’ 75 bevestigde besmettingen. Het aantal nieuwe gevallen is dus met 173 procent gestegen.