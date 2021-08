In de steek gelaten Afghanen op de vlucht voor de taliban

Geen video? Klik hier.

Nieuwsuur heeft intensief contact met Afghanen die in de val zitten nu Westerse troepen zijn vertrokken en de gevreesde taliban razendsnel oprukt. Drie jonge Afghanen, Sharif, Yasmine en Nadia, doen in een bijzondere reportage verslag van hun lotgevallen. Het zijn uit veiligheidsoverwegingen niet hun echte namen en ook de locaties worden niet precies vermeld. Om aan het oorlogsgeweld te ontsnappen zit er uit puur lijfsbehoud soms niets anders op dan te vluchten naar door taliban gecontroleerd gebied omdat daar in ieder geval het vechten gestopt is. Er wacht hen daar wel een ander soort geweld. Yasmine die nu in door de taliban veroverd gebied verblijft, vertelt dat ze al twee, drie weken niet naar buiten is geweest omdat het veel te gevaarlijk is. De geluidsopnames worden in de reportage geïllustreerd met grafische beelden.