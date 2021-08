‘In Den Haag begint men zich te schamen voor deze formatie’

Peter Kee (politiek duider BNNVARA) en Francisco van Jole bespreken de formatie, of liever gezegd het gebrek daaraan. Kee constateert dat de wachtstand wel eeuwig lijkt. Hij gaat in op de partijraad van de PvdA die het onder meer zal hebben over de vraag of de partij wel in zee moet gaan met Mark Rutte. Kandidaat-partijvoorzitter Reshma Roopram vindt van niet. “Het kan zijn dat de boel op slot gaat en dan kantelt de hele formatie.”

Van Jole wijst er nog eens op dat het probleem van de formatie draait om het conflict tussen Rutte en Kaag. De een wil niet met de linkse partijen, de ander niet met de ChristenUnie. “Natuurlijk zijn ze er op uit om andere partijen de schuld te geven van het mislukken. De media doen daar aan mee en voeden dat graag.”

Van Jole komt ook met de oplossing voor de impasse. “Als Rutte niet met GroenLinks en PvdA wil en Kaag niet met D66 dan kun je uit die impasse komen door met alledrie in zee te gaan. Dus een kabinet van VVD, D66, CDA, PvdA, GroenLinks en de ChristenUnie. Dan kunnen partijen in het kabinet ook afwijken, dan krijg je discussie in de ministerraad. Allemaal dingen die Rutte zei te willen met zijn nieuwe bestuurscultuur. In Rotterdam bijvoorbeeld bestaat het college ook uit zo’n coalitie.”

Kee ziet het niet zitten. “Gert-Jan Segers heeft zich net vrijwel teruggetrokken.” Hij wijst op het CDA-congres van 11 september. Hij herinnert aan het CDA-congres dat destijds besloot tot samenwerking met de PVV. “Zo’n pandemonium gaan we weer krijgen. Hoekstra moet ook nog zeggen of hij eigenlijk wel wil regeren.”

Daarna gaat het over staatssecretaris Ankie Broekers-Knol die de Kamer niet heeft ingelicht over haar nieuwe omstreden beleid. Dat ze weer heeft teruggedraaid toen het bekend werd. Kee voorspelt dat de carrière van Broekers-Knol finito is. “Ze heeft wel meer gekke dingen gedaan, ik zie haar niet terugkeren in een nieuw kabinet.”

Kee constateer ten slotte over de formatie dat ook in Den Haag nu het besef begint door te dringen dat de formatie een schaamtevolle vertoning is. “In Den Haag begint men zich te schamen voor deze formatie, dus wie weet of dat nog tot een oplossing leidt.”