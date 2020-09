In doodsnood verkerend hert vlucht de stad in om te ontsnappen aan jagers

Een hert is zaterdag de stad Compiègne, 80 kilometer ten noordoosten van Parijs, in gevlucht in een poging zijn leven te redden. Het door jagers op paarden en met honden achtervolgde dier zakte voor een bedrijfsingang uitgeput door zijn hoeven.

Après une sortie de chasse à courre en forêt de Compiègne, un cerf repoussé par la meute à proximité des habitations

Dierenactivisten trommelden in allerijl inwoners en medestanders op om te verzekeren dat het dier niet ten prooi zou vallen aan de hobbybeulen. Een te hulp geschoten dierenarts verdoofde het dier waarna het naar de bossen overgebracht kon worden en daar vrij werd gelaten. Op een video van de jachtbestrijders is te zien hoe de activisten de jachthonden bij het in doodsnood verkerende dier wegjagen.

CHASSE À COURRE : UN CERF TRAQUÉ DANS COMPIÈGNE

Quand un cerf, connu de ce quartier, est traqué par la #chasseàcourre jusque dans ses rues, les habitants sortent pour le protéger.

Un cas d'école de la résistance pour AVA ! Bravo à tous !🦌✊🏡

Dierenactivisten en medestanders proberen al langer een verbod op deze wrede jachtpraktijken af te dwingen. Drie jaar geleden vluchtte in dezelfde streek een gewond hert een particuliere tuin in om te ontsnappen aan jagers.