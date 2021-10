In EU-antivaxland Roemenië sterft nu elke vijf minuten iemand aan corona

In Roemenië sterft in de maand oktober gemiddeld elke vijf minuten iemand aan het coronavirus. Het is binnen de Europese Unie het één na zwaarst getroffen land, op Bulgarije na. Terwijl Roemeense politici, geestelijken en zelfs artsen waarschuwen geen vaccin te nemen, roepen begrafenisondernemers op dat vooral wel te doen: ‘Anders kom je bij ons terecht’.

Sebastian Cocos, begrafenisondernemer en voorzitter van de landelijke branchevereniging, zag in heel Roemenië de uitvaartdrukte met 50 procent toenemen. ‘Er zijn families die wel vier leden in twee weken moesten begraven,’ laat hij weten. Zowel hij als zijn collega’s hebben moeite het hoge aantal begrafenissen te regelen, en ook dreigt er een tekort aan kisten te ontstaan. Cocos, die al twaalf jaar in het vak zit, zegt nooit eerder zo’n massale sterfte te hebben meegemaakt.

Waar binnen de gehele Europese Unie 74 procent van de volwassen inwoners inmiddels volledig is gevaccineerd, blijft dat percentage in Roemenië steken op slechts 36. Voor 80-plussers is dat zelfs maar 20 procent. Die vaccinatieweigering moet worden gezocht in een stevig geworteld wantrouwen richting de overheid en het uitblijven van goede voorlichting over vaccinaties. Ook de ziekenhuizen kraken onder het gewicht van het hoge aantal coronapatiënten. Volgens directeur Andi Nodit van het Bagdasar-Arseni ziekenhuis in Boekarest was de huidige heftige coronagolf onvermijdelijk ‘gezien de massale vaccinatieweigering’. IC-hoofd Amalia Hangiu spreekt van ‘een ongekende catastrofe’.

Roemenië kampt momenteel met een vierde coronagolf, een waarbij de vorige drie verbleken. Dinsdag overleden er 574 mensen aan het virus, een record. Op het hoogtepunt van de derde golf, op 29 juni, waren dat er 294, een aantal dat nu dagelijks ruim wordt overschreden. Ook kwamen er dinsdag 18.800 nieuwe besmettingen bij, wederom een absoluut record. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft inmiddels een crisisexpert afgevaardigd naar het Oost-Europese land om samen met de Roemeense overheid tot een actieplan te komen om het tij te keren.