In geheime Griekse gevangenis hebben vluchtelingen geen rechten

De Griekse regering sluit vluchtelingen op in een geheime gevangenis in het noordoosten van het land, vlakbij de grens met Turkije. Dat blijkt uit onderzoek van The New York Times. Wie in de geheime detentielocatie belandt, krijgt geen mogelijkheid om asiel aan te vragen of om met een advocaat te spreken.

De migranten worden zonder tussenkomst van een rechter teruggestuurd naar Turkije, verklaren voormalige gedetineerden tegenover de krant. De migranten klagen ook over de slechte behandeling door de Griekse autoriteiten: ze worden mishandeld en hun eigendommen worden in beslaggenomen. “Voor de Griekse bewakers zijn we als beesten”, zegt een van de vluchtelingen, een Syrische Koerd.

Het hardvochtige beleid wordt volgens The New York Times ingegeven door de Griekse ervaringen ten tijde van de crisis in 2015. Omdat andere Europese landen de Grieken niet of nauwelijks te hulp schoten bij de opvang van vluchtelingen, zet de nieuwe rechtse regering alles op alles om te voorkomen dat er nu nieuwe vluchtelingen het land binnenkomen.

Begin deze maand werd een wet van kracht waardoor er een maand lang geen nieuwe asielaanvragen kunnen worden gedaan. De wet maakt het ook mogelijk om mensen direct te deporteren.

Eind februari besloot de Turkse president Erdogan de grenzen te openen voor Syrische vluchtelingen. Dat heeft geleid tot drama’s aan de Turks-Griekse grens. Griekse grensbewakers zetten traangas en waterkanonnen in tegen vluchtelingen.

Uit onderzoek van The New York Times blijkt ook dat de Griekse kustwacht de afgelopen weken heeft geschoten in de richting van bootvluchtelingen. Volgens de Turkse autoriteiten zijn er de afgelopen twee weken drie vluchtelingen om het leven gekomen toen ze probeerden Griekenland binnen te komen. The New York Times heeft de gewelddadige dood van een Syrische vluchteling bij de Griekse grens kunnen verifiëren.