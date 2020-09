In halve eeuw is 68 procent van de wilde dieren verdwenen

De afgelopen halve eeuw is dramatisch geweest voor de biodiversiteit. Tussen 1970 en 2016 is het aantal wilde dieren wereldwijd met 68 procent afgenomen. Dat blijkt uit Living Planet-rapport van het Wereld Natuurfonds.

De organisatie wijst ontbossing, niet duurzame landbouw en de illegale handel in wilde dieren aan als de belangrijkste oorzaken – precies dezelfde ontwikkelingen die ook de kans op virusuitbraken vergroten.

“Door de ontbossing en de toegenomen contacten tussen mensen en wilde dieren en vee, is er een grotere kans op zoönoses, zoals Ebola en Covid-19”, zegt Fran Price van het WNF tegenover persbureau Reuters.

Meer dan 125 deskundigen werkten mee aan het WNF-rapport. De onderzoekers bestudeerden 4.392 diersoorten (zoogdieren, vogels, amfibieën, reptielen en vissen), verspreid over 20.811 populaties. Met name in Zuid- en Midden-Amerika was de achteruitgang enorm: daar was sprake van een afname van de biodiversiteit met 94 procent.

Ook elders zijn de klappen enorm. Zo nam het aantal oostelijke laaglandgorilla’s in de Democratische Republiek Congo sinds 1994 af met 87 procent, terwijl de populatie grijze roodstaartpapegaaien in Ghana sinds begin jaren negentig kromp met 99 procent.

cc-foto: Joe McKenna