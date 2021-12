In Irak wint het vieren van Kerstmis razendsnel aan populariteit onder moslims

In Irak duiken steeds meer versierde kerstbomen op, zowel in de openbare ruimtes en winkels als binnenshuis. Het land kent weliswaar een christelijke minderheid maar de groei is te wijten aan moslims die zin hebben het te vieren. Een van de vele verklaringen voor de groeiende populariteit is de invloed van sociale media. Jonge Irakezen willen delen in wat ze hun internationale vrienden en idolen doen. Ze vinden het ook goed passen bij een progressieve levensstijl die zich laat inspireren door Europese tradities en romantiek.

Deutsche Welle,. de internationale Duitse publieke omroep, maakte een reportage over het bijzondere fenomeen. Kerst is sinds kort in Irak tot officiële feestdag uitgeroepen. Dat is ook het geval in Syrië, Soedan, Libanon en Jordanië maar in die landen vormen christenen een groter deel van de bevolking dan in Irak. De Iraakse christenen hebben te lijden onder intimidatie door islam-fanatici, vervolging en het oorlogsgeweld. Een groot deel van hen is naar het buitenland gevlucht. Een verklaring voor de populariteit van Kerst is ook dat gewone moslims zo willen laten zien dat ze het discrimineren van christenen, die al van oudsher in Irak wonen, verafschuwen en juist tolerantie voorstaan. De aartsbisschop wijst tegenover DW op de hartelijke manier waarop paus Franciscus door de bevolking, en niet allen christenen, werd onthaald toen hij eerder dit jaar het land bezocht.

“Als Irakees denk ik dat ook de boodschap van Kerst, die van vreugde en goed nieuws, aanspreekt. De mensen in Irak hebben de afgelopen decennia zware tijden doorgemaakt. Dit is niet alleen een om te vieren maar een gevecht tegen de hopeloosheid.”

DW interviewt een vrouw uit een conservatief dorp in het zuiden van het land die zegt dat ze daar zes jaar geleden de eerste was die een boom in huis haalde. “In het begin was het vreemd. Iedereen wilde weten wat het was want ze kenden het alleen van tv. Maar met de versieringen en lichtjes waren de kinderen er echt weg van. Toen sloeg het over naar de buren, die nu hun eigen kerstfeest organiseren en vaak eerder een boom hebben staan dan zij. Ze merkt op dat overal winkels nu kerstspullen verkopen. Iraakse media berichten dat de verkoop van kerstspullen alle verwachtingen overstijgt. Opvallend is dat het fenomeen zich verspreidt over het hele land. Zo worden er op scholen kerstbomen geïnstalleerd, iets wat een paar jaar terug ondenkbaar was.

In de hoofdstad Bagdad heeft de gemeente kerstbomen geplaatst op kruispunten en veel hotels en restaurants hebben kerstversiering aangebracht. Ook de Nederlandse ambassade is enthousiast over de verrassende feestvreugde.

The festive atmosphere in Babylon Mall was amazing! We’re so grateful for having the opportunity to experience a glimpse of Baghdad’s life❤️🤍🖤

With the snow inside the mall, it felt just like home❄️#Christmas #Baghdad #Iraq pic.twitter.com/XcTrgAhHkR — Netherlands Embassy In Iraq 🇳🇱🇮🇶 (@NLinIQ) December 22, 2021

Kerst wordt door de Irakezen die het feest nu ontdekken niet gekoppeld aan religie. De kerstboom wordt gezien als Nieuwjaarsboom. Daarmee vervalt het belangrijkste bezwaar van conservatieve moslims die beweren dat het verboden is deel te nemen aan vieringen van andere religies. Zo seculier is de traditie overigens ooit begonnen in Estland en Letland voordat Duitse protestanten, naar verluidt Luther zelf, de kerstboom omarmden als alternatief voor de katholieke kerststal. Vanuit Duitsland verspreidde het fenomeen zich vervolgens over de wereld.

Geen video? Klik hier.