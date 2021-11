In Noorwegen is de kerstman nu homo

In een reclame van het Noorse postbedrijf Poste Norgen is de kerstman te zien, liefdevol zoenend met een man. Met het filmpje viert het bedrijf dat precies 50 jaar geleden Noorwegen een einde maakte aan de strafbaarheid van seksualiteit.

De korte film heet When Harry met Santa, een knipoog naar de bekende film When Harry Met Sally. Te zien is hoe Harry ’s nachts de kerstman tegenkomt waarna de vonk tussen de beide mannen direct overspringt. De kerstman kan alleen niet blijven en gaat er snel vandoor. Maar het jaar erop gebeurt het weer, en het jaar daarop opnieuw. Wanneer Harry zijn liefde voor de kerstman op papier zet, besluit die zijn taken over te dragen aan Poste Norgen, zodat hij bij de liefde van zijn leven kan blijven.

Marketingdirecteur Monica Solberg van het postbedrijf legt uit:

Posten is een inclusieve werkplek met veel diversiteit. Zoals altijd is het belangrijkste doel van de campagne om te laten zien dat Posten altijd blijft vernieuwen. We willen onze dienstverlening in een maatschappelijk relevante setting plaatsen, met thema’s die belangrijk zijn voor de samenleving en voor ons bij Posten.

Veel reacties zijn uitermate positief, zowel uit binnen- als buitenland. Uiteraard zijn er ook de nodige mensen die niets van de campagne willen weten en dat kenbaar maken. Met die negativiteit had het bedrijf vooraf al rekening gehouden. Daarover zegt Solberg simpelweg:

Het recht om te houden van wie je wilt, is een fundamenteel mensenrecht en wordt in 2021 niet als een politieke kwestie beschouwd in vrije democratische samenlevingen. De Noorse post verbindt mensen al 375 jaar met elkaar en zal dat blijven doen, ongeacht geaardheid of genderidentiteit.

Video niet te zien? Klik hier.