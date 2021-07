In ziekenhuis opgenomen ongevaccineerden ontkennen dat ze corona hebben

Ongevaccineerden die met corona besmet zijn en daardoor op de speciale covid-afdelingen van ziekenhuizen worden opgenomen, blijken zelfs daar domweg de werkelijkheid te ontkennen. Ze weigeren te erkennen dat ze besmet zijn geraakt met het virus. Die houding betekent een extra belasting voor de toch al overbelaste zorgmedewerkers.

NH Nieuws meldt:

De mensen die nu op de covid-afdeling liggen, zijn soms moeilijker te begeleiden in hun ziekte. Het zijn volgens Marloes ‘ongelovigen’, mensen die per se niet gevaccineerd willen worden. Ook niet nu ze met klachten in het ziekenhuis liggen. Of ze geloven niet dat het corona is. “Dan zeggen wij ‘u hoeft niet te blijven hoor, u mag weg.'” Volgens Romeijn hebben sommige verpleegkundigen het hier zwaar mee.

De regionale omroep bericht over de oplopende werkdruk in de ziekenhuizen nu als gevolg van het Dansen met Janssen-beleid van het kabinet het aantal besmettingen is geëxplodeerd. De ziekenhuisopnames volgen meestal zo’n twee weken na het stijgen van de besmettingen, als patiënten uitgeput door het vele gehoest uiteindelijk toch de huisarts raadplegen. Het aantal coronapatiënten neemt zo snel toe dat de speciale afdelingen vol raken en mensen overgeplaatst moeten worden naar anderen ziekenhuizen. Dat terwijl enkele weken geleden sommige van dergelijke afdelingen helemaal leeg waren. De golf besmettingen is extra lastig omdat de vakantieperiode is aangebroken en veel zorgmedewerkers na zoveel maanden buffelen toe zijn aan verlof. De vraag is of hen dat gegund wordt.

Minstens driekwart van de patiënten die nu in het ziekenhuis belanden blijkt niet gevaccineerd.

cc-foto: Steve Eason